Tek şut çekebildi

G.Saray bu sezon ligde ilk kez bir maçın ilk yarım saatinde rakip kaleye isabetli şut atamadı. Konya savunmasını aşmakta zorlanan sarı- kırmızılı ekip, deplasmanda ilk şutunu 35. dakikada Feghouli ile buldu. Cezayirli oyuncu da Serkan'a takıldı.