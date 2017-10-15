 Tek şut çekebildi – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Tek şut çekebildi

    Tek şut çekebildi
    G.Saray bu sezon ligde ilk kez bir maçın ilk yarım saatinde rakip kaleye isabetli şut atamadı. Konya savunmasını aşmakta zorlanan sarı- kırmızılı ekip, deplasmanda ilk şutunu 35. dakikada Feghouli ile buldu. Cezayirli oyuncu da Serkan'a takıldı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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