Taraftarları anlamadılar!
Sarı-kırmızılı futbolseverler, Konya’da maç öncesi takımı tribüne çağırdı. Ancak sahada yerli oyuncu olmayınca Türkçe tezüharatları anlayan olmadı
Yerliler kulübede kaldı
Transferin son günü Galatasaray'a gelen Fransız kaleci Cedric Carrasso sarıkırmızılı takımda ilk kez maç kadrosunda kendisine yer buldu. Kulübedeki tek yabancı oyuncu da 35 yaşındaki file bekçisi oldu. Ayrıca 21 kişilik maç kadrosunda 2 yabancı kaleciye izin verilmediği için Carrasso'nun yanında altyapıdan 18 yaşındaki yerli kaleci Batuhan Ahmet Şen de kulübede oturdu.
Sabah
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:12
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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