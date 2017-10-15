 Taraftarları anlamadılar! – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Taraftarları anlamadılar!

    Taraftarları anlamadılar!

    Sarı-kırmızılı futbolseverler, Konya’da maç öncesi takımı tribüne çağırdı. Ancak sahada yerli oyuncu olmayınca Türkçe tezüharatları anlayan olmadı

    Galatasaray, Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım oldu... Gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisini düşürerek sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci'yi İstanbul'da bırakan teknik direktör İgor Tudor, kart sınırındaki Serdar Aziz'i de Konya deplasmanında riske etmedi ve tamamı yabancılardan oluşan ilk 11 ile sahaya ile çıktı. Bu durum özellikle sosyal medyada sarıkırmızılı futbolseverlerin tepkisini çekerken, Konya'da da ilginç görüntüler oluştu. Tribünde yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, seremoni sonrasında maç başlamadan önce takımlarını yanına çağırdı. Sarı-kırmızı tribünler uzun süre bağırsa da 11 yabancının hiçbiri "Cimbom buraya" tezahüratını anlamadı ve dil sorunu nedeniyle takım olarak taraftarlarını selamlamaya gitmedi. 32. dakikada Rodrigues sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalınca, yerine giren Selçuk İnan, takımın sahadaki tek yerli oyuncusu oldu.

    Yerliler kulübede kaldı
    Transferin son günü Galatasaray'a gelen Fransız kaleci Cedric Carrasso sarıkırmızılı takımda ilk kez maç kadrosunda kendisine yer buldu. Kulübedeki tek yabancı oyuncu da 35 yaşındaki file bekçisi oldu. Ayrıca 21 kişilik maç kadrosunda 2 yabancı kaleciye izin verilmediği için Carrasso'nun yanında altyapıdan 18 yaşındaki yerli kaleci Batuhan Ahmet Şen de kulübede oturdu.

    Sabah
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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