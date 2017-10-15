Son 12 sezonun en iyi Galatasaray'ı
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen lider Galatasaray, son 12 sezondaki en iyi performansına ulaştı.
Ligde 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonundan sonra 8. haftalar itibarıyla ilk kez 22 puana ulaştı.
2005-2006 sezonunda 8 haftada 22 puan elde eden Galatasaray, bu başarılı performansı 2017-2018 sezonunda tekrarladı.
Üç puanlı sistemin 4. kez en iyisi
Galatasaray, üç puanlı sistemdeki en iyi 8. hafta performansına 4. kez ulaştı.
Sekizinci haftalar itibarıyla bugüne kadar en fazla 22 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-88 sezonunda, ardından 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bu sezon tarihinin en başarılı başlangıcını 4. kez tekrarlamış oldu.
Gol sayısında son 8 sezonun zirvesinde
İlk 8 haftada rakip fileleri 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, gol sayısında son 8 sezonun zirvesine çıktı.
Bu sezonki 8 maçında 2,5 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, 8. hafta sonunda 21 gol kaydettiği 2009-2010 sezonunun ardından en başarılı dönemini yaşıyor.
Galatasaray'ın daha önce 8 haftada 22 puana ulaştığı 2005-2006 sezonu ve sonraki 12 sezondaki performans tablosu şöyle:
|Sezon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|2017-2018
|8
|7
|1
|0
|20
|6
|22
|2016-2017
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|2015-2016
|8
|5
|2
|1
|17
|8
|17
|2014-2015
|8
|5
|1
|2
|10
|10
|16
|2013-2014
|8
|3
|4
|1
|11
|7
|13
|2012-2013
|8
|4
|3
|1
|19
|12
|15
|2011-2012
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|14
|2010-2011
|8
|4
|0
|4
|12
|12
|12
|2009-2010
|8
|6
|1
|1
|21
|9
|19
|2008-2009
|8
|4
|2
|2
|19
|10
|14
|2007-2008
|8
|6
|2
|0
|18
|4
|20
|2006-2007
|8
|2
|5
|1
|15
|12
|11
|2005-2006
|8
|7
|1
|0
|22
|8
|22
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:12
-
Aykut Kocaman sistem değişikliğine gidiyor
Toplam 5
Yorum
ddedde Yan top, Geriye,Tekrar Geriye,Yana, Geriye Geriye.Top Kaleci Volkana kadar geldiyse sistem oturmuştur demektir.Gerisini rakipler düşünsün :)
-
Orman: "Cezalarını çekecekler"
Toplam 1
Yorum
bjk advers Cenk İngiliz takımlarının radarındaymış göya tamam gitsinde ne olduğunu kendiside bizde görelim bakalım !
-
Beşiktaş'a 17'lik yetenek!
Toplam 3
Yorum
Nirvana U17 de iyi futbolcu yok . Hep torpilliler seçilmiş gibi .
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