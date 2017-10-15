 Seyircisiz 3. galibiyet – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Seyircisiz 3. galibiyet

    Seyircisiz 3. galibiyet
    CİMBOM, son yıllarda çıktığı 5 seyircisiz müsabakada istikrarsız sonuçlar aldı. 2 kez kaybeden, 2 kez kazanan sarı-kırmızılı futbolcular, bir maçta da berabere kaldı. Galatasaray'ın iki mağlubiyeti de iç sahada Kasımpaşa karşısında olurken, galibiyetler Karabükspor ile iç sahada ve Trabzonspor ile de dış sahada gerçekleşti. Bir maç da Eskişehirspor ile 0-0 berabere sonuçlandı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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