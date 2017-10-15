Selçuk İnan'dan taraftara mesaj!
Atiker Konyaspor maçının 32. dakikasında Gary Rodrigues'in yerine oyuna giren ve yaptığı asistle kilidi çözen isim olan Kaptan Selçuk İnan maçtan sonra önemli mesajlar verdi.
Takımdaki havanın çok iyi olduğunu söyleyen Selçuk İnan, "Sezon başından beri iyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz. İyi bir takım olduk, herkes birbirini seviyor. Mücadele ediyor. Fadakarlık yapıyor." dedi.
"TARAFTARIMIZIN CANI SAĞOLSUN"
2 hafta önce ultrAslan taraftar grubunun kendisiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamanın sorulması üzerine kaptan Selçuk, "Açıklamayla ilgili söylenecek bir şey yok canları sağolsun. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğni istiyoruz. Her zaman söylüyorum tarafarımız bizim için iyi bir itici güç. Bizler sahaya çıkınca onları sevindirmek için, şampiyon Olmak içn mücadele ediyoruz. Belki son milli maçta da oynadığım için performansımın arttığı söylenebilir. Ne kadar süre alırsam elimden geleni yapacağım." cevabını verdi.
Maçta kilidi çözen asisti yapan Selçuk, "Asisti kimin yaptığı, golü kimin attığı hiç önemli değil. Önemli olan kazanmak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:57
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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