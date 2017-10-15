Özbek yine yok

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Konya deplasmanında da takımı yalnız bıraktı. Özbek'in yokluğunda sarı- kırmızılı kulübü protokol tribününde yöneticilerden Nasuhi Sezgin, Alper Narman, Burçin Aslan ve Ali Yüce temsil etti. Galibiyetle yüzler güldü.