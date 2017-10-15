 Özbek yine yok – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Özbek yine yok

    Özbek yine yok
    G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Konya deplasmanında da takımı yalnız bıraktı. Özbek'in yokluğunda sarı- kırmızılı kulübü protokol tribününde yöneticilerden Nasuhi Sezgin, Alper Narman, Burçin Aslan ve Ali Yüce temsil etti. Galibiyetle yüzler güldü.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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