N’Diaye çok top kaybetti

G.Saray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou N'Diaye, defansif görevinde başarılı görünürken, hücum aksiyonlarında ise yetersiz kaldı. Genç ön libero özellikle ilk yarıda takımı atağa çıkarken yaptığı top kayıplarıyla tehlike üretebilecek akınların sonuçsuz kalmasına neden oldu. N'Diaye'nin kaptırdığı toplar, Konyaspor için kontratak fırsatı oluşturdu. Ancak yeşil-beyazlı ekip bunlardan yararlanmayı başaramadı.