 N’Diaye çok top kaybetti – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    N’Diaye çok top kaybetti

    N’Diaye çok top kaybetti
    G.Saray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou N'Diaye, defansif görevinde başarılı görünürken, hücum aksiyonlarında ise yetersiz kaldı. Genç ön libero özellikle ilk yarıda takımı atağa çıkarken yaptığı top kayıplarıyla tehlike üretebilecek akınların sonuçsuz kalmasına neden oldu. N'Diaye'nin kaptırdığı toplar, Konyaspor için kontratak fırsatı oluşturdu. Ancak yeşil-beyazlı ekip bunlardan yararlanmayı başaramadı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    N’Diaye çok top kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.