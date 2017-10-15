Muslera'ya özel izin
Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başlarken, özel izin alan Fernando Muslera idmana katılmadı.
Uruguay Milli Takımı ile iki maç oynayan, uzun yolculuk sonrasında Türkiye'ye dönen ve sadece bir idmanla Atiker Konyaspor karşısında kaleyi koruyan Muslera, Igor Tudor'un izniyle bugünkü antrenmanda yer almadı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:40
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Galatasaray için şampiyonluk alameti
Toplam 3
Yorum
Bu kıskançlıklar bitmez haftaya fbyi yeneceğiz yok bşk ile oynamadınız. onları yeneceğiz yok realle barçayla oynamadınız :))) Oynayın, sizi de tebrik edelim nolacak
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Fenerbahçe'nin Arda planı
Toplam 12
Yorum
fener eger aziz bunu getırse kendını tamamen bıtırmıs olur
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Fernando'dan Fenerbahçe sözleri
Toplam 7
Yorum
fener derbilerde fener üstünlügü bildiginiz için maçtan bihafta once hakem dıye aglamaya baslıyorsunuz hakemlerı yanımıza aldık suan piknikteyiz:)
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