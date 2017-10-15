 Muslera'ya özel izin – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Muslera'ya özel izin

    Muslera'ya özel izin

    Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başlarken, özel izin alan Fernando Muslera idmana katılmadı.

    Uruguay Milli Takımı ile iki maç oynayan, uzun yolculuk sonrasında Türkiye'ye dönen ve sadece bir idmanla Atiker Konyaspor karşısında kaleyi koruyan Muslera, Igor Tudor'un izniyle bugünkü antrenmanda yer almadı.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:40
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