 Linnes gitsin! – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Linnes gitsin!

    Linnes gitsin!

    G.Saray’ın hocası Tudor, Latovlevici’yi GS Store’a göndermedi, onun yerine dün kadroya almadığı Norveçli taraftarla buluştu

    Konya'da maçtan önce sarı-kırmızılı taraftarlar için GS Store mağazasında organizasyon düzenlendi. Tudor, ilk 11'e koyduğu Latovlevici'yi imza vermeye göndermedi ve Rumen sol beki sadece maça konsantre olmasını istedi. Latovlevici yerine kadroya alınmayan Linnes, Konya'da taraftarla buluştu. Linnes, Konya Kentplaza GS Store'da G.Saraylı taraftarlarla bir araya geldi. Norveçli futbolcu burada yeni sezon formalarını imzaladı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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