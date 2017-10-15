 Kadroya derbi ayarı – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Kadroya derbi ayarı

    Kadroya derbi ayarı
    Teknik direktör İgor Tudor kart sınırındaki Serdar Aziz'i Konya deplasmanında riske etmedi ve Fenerbahçe derbisine saklandı. Hırvat hoca Denayer'e ilk 11'de formayı verdi. Karabükspor maçından farklı olarak sol bekte de Linnes yerine Latovlevici maça başlattı. Transferin son günü G.Saray'a gelen Fransız kaleci Carrasso sarı-kırmızılı takımda ilk kez maç kadrosunda kendisine yer buldu.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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