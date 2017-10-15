"İstediğimizi aldık"
Milli maç dönüşlerinin her zaman zor geçtiğini söyleyen sarıkırmızılı ekibin hocası Tudor, “Bu kez hata yapmadık.Maça çok iyi konsantre olduk ve istediğimiz 3 puanı almayı başardık” ded
8 PUAN FARK ÖNEMLİ DEĞİL
TUDOR Beşiktaş ile aralarındaki puan farkının 8'e çıkmasının da çok önemli olmadığını belirterek, "Henüz daha ligin başındayız. Aradaki fark hiçbir şey ifade etmiyor. Bundan sonraki tüm maçlarımıza final gözüyle hazırlanacağız" dedi. Tudor, Gomis'in penaltı golünün ardından hemen Latovlevici'yi çıkartıp Serdar'ı oyuna alarak taktik değişikliğe gitti.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:35
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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