"İstediğimizi aldık"

Milli maç dönüşlerinin her zaman zor geçtiğini söyleyen sarıkırmızılı ekibin hocası Tudor, “Bu kez hata yapmadık.Maça çok iyi konsantre olduk ve istediğimiz 3 puanı almayı başardık” ded

GALATASARAY Teknik Direktörü İgor Tudor, Konyaspor karşısında alınan 3 puanın ardından oldukça keyifliydi. Hırvat hoca milli maç dönüşlerinin her zaman olduğunu belirterek, "Ancak bu kez hata yapmadık. Oyuncularım maça çok iyi konsantre oldu. Oyunun her anında istekli ve arzulu oynayarak istediğimiz 3 puanı sahadan almayı başardık" dedi.



8 PUAN FARK ÖNEMLİ DEĞİL

TUDOR Beşiktaş ile aralarındaki puan farkının 8'e çıkmasının da çok önemli olmadığını belirterek, "Henüz daha ligin başındayız. Aradaki fark hiçbir şey ifade etmiyor. Bundan sonraki tüm maçlarımıza final gözüyle hazırlanacağız" dedi. Tudor, Gomis'in penaltı golünün ardından hemen Latovlevici'yi çıkartıp Serdar'ı oyuna alarak taktik değişikliğe gitti.