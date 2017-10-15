 Gomis'ten Fenerbahçe sözü! – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Gomis'ten Fenerbahçe sözü!

    Gomis'ten Fenerbahçe sözü!

    Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Golleri değerlendirerek söze başlayan Bafetimbi Gomis, "Gollerden dolayı mutluyum. Yeniden gol atmay başladım. Ayrıca takımın kazanması için mutluyum. Takım güveni için kazanmak önemliydi. Gol atmaktan mutluyum, bu takıma da puan getirdi." dedi.

    Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşü sorulan Gomis, "Fenerbahçe maçı büyük bir maç olacak. Fenerbahçe de büyük bir takım, bu nedenle onlara saygı duyuyoruz. Taraftarımızın desteği olacak. Bütün hafta bu maç hazırlanacağız ve maça çıkacağız" açıklamasını yaptı.

    Fransız yıldız Gomis "Beşiktaş'ın kaybetmesinin ardından kazandık ve farkı 8 puana çıkardık. Şimdi haftaya Fenerbahçe galibiyetini taraftarlarımıza armağan edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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