Gomis'ten Fenerbahçe sözü!
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşü sorulan Gomis, "Fenerbahçe maçı büyük bir maç olacak. Fenerbahçe de büyük bir takım, bu nedenle onlara saygı duyuyoruz. Taraftarımızın desteği olacak. Bütün hafta bu maç hazırlanacağız ve maça çıkacağız" açıklamasını yaptı.
Fransız yıldız Gomis "Beşiktaş'ın kaybetmesinin ardından kazandık ve farkı 8 puana çıkardık. Şimdi haftaya Fenerbahçe galibiyetini taraftarlarımıza armağan edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
Gomis'ten Fenerbahçe sözü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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