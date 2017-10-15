 Gomis'in golünde ofsayt var mı? – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Gomis'in golünde ofsayt var mı?

    Gomis'in golünde ofsayt var mı?

    Galatasaray, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçtaki tartışmalı pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı.

    Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar, deplasmanda Gomis'in attığı gollerle 2-0'lık galibiyet aldı.

    Galatasaray, Selçuk'un savunma arkasına attığı topta Gomis ile skoru 1-0 yaptı. 54. dakikada gelen gol, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi.

    Sosyal medyada, top Selçuk'un ayağından çıktığı anda Gomis'in bulunduğu noktanın görüntüleri paylaşıldı.

    İkinci golde ise Gomis yerde kaldı ve hakem Özgür Yankaya beyaz noktayı işaret etti. Gomis, penaltıyı gole çevirdi.

    İLK GOL OFSAYT, PENALTI DOĞRU
    Erman Toroğlu, Galatasaray'ın attığı ilk golde ofsayt olduğunu söyledi. Toroğlu, penaltı pozisyonunda hakemin doğru karar verdiğini belirtti.

    beIN Sports pierosuna göre Galatasaray'ın ilk golünün 30 cm ofsayt olduğu belirlendi.

    Not: Görüntü beIN Sporst'tan alınmıştır.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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