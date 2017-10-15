 Gomis: F.Bahçe’ye saygı duyuyoruz – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    : F.Bahçe’ye saygı duyuyoruz

    Gomis: F.Bahçe’ye saygı duyuyoruz
    G.saraylı , gollerine sevindiğini belirterek, "Kazanmamız, takımımızın güveni için çok önemliydi" dedi. Önümüzdeki hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi için de, "Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük bir maç olacak. onlara saygı duyuyoruz. Taraftarımız 12. adamımız olacak. Bütün hafta bu maça hazırlanıp öyle sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı. Fransız forvet sadece Bursa ve Karabük'e gol atamadı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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