Galatasaray için şampiyonluk alameti

Galatasaray 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana lige yaptığı en iyi başlangıcı 4. kez tekrarladı.



22 puanla liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar 8 haftada 7 galibiyet-1 beraberlik aldığı 1987-88, 2001-02 ve 2005-06 sezonlarında şampiyon olmuştu.



Galatasaray ilk 8 haftalar dikkate alındığında ilk kez ezeli rakiplerine bu kadar fark attı. Beşiktaş'la arasında 8 puan fark oluşan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ise maç fazlasıyla 11 puan önünde yer alıyor. 20 golle ligin en çok gol atan takımı olan Aslan kalesinde gördüğü 6 golle de ligin en az gol yiyen takımı. Tudor'un talebeleri ayrıca +14'le en iyi averaja sahip.