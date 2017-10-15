 Galatasaray için şampiyonluk alameti – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    için şampiyonluk alameti

    Galatasaray için şampiyonluk alameti

    , 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldığı 1987-88, 2001-02 ve 2005-06 sezonlarında şampiyon olmuştu.

    3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana lige yaptığı en iyi başlangıcı 4. kez tekrarladı.

    22 puanla liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar 8 haftada 7 galibiyet-1 beraberlik aldığı 1987-88, 2001-02 ve 2005-06 sezonlarında şampiyon olmuştu.

    Galatasaray ilk 8 haftalar dikkate alındığında ilk kez ezeli rakiplerine bu kadar fark attı. Beşiktaş'la arasında 8 puan fark oluşan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ise maç fazlasıyla 11 puan önünde yer alıyor. 20 golle ligin en çok gol atan takımı olan Aslan kalesinde gördüğü 6 golle de ligin en az gol yiyen takımı. Tudor'un talebeleri ayrıca +14'le en iyi averaja sahip.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:12
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