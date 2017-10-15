Galatasaray için şampiyonluk alameti
Galatasaray, 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldığı 1987-88, 2001-02 ve 2005-06 sezonlarında şampiyon olmuştu.
Galatasaray 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana lige yaptığı en iyi başlangıcı 4. kez tekrarladı.
22 puanla liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar 8 haftada 7 galibiyet-1 beraberlik aldığı 1987-88, 2001-02 ve 2005-06 sezonlarında şampiyon olmuştu.
Galatasaray ilk 8 haftalar dikkate alındığında ilk kez ezeli rakiplerine bu kadar fark attı. Beşiktaş'la arasında 8 puan fark oluşan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ise maç fazlasıyla 11 puan önünde yer alıyor. 20 golle ligin en çok gol atan takımı olan Aslan kalesinde gördüğü 6 golle de ligin en az gol yiyen takımı. Tudor'un talebeleri ayrıca +14'le en iyi averaja sahip.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:12
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Gomis'ten Fenerbahçe sözü!
Toplam 10
Yorum
olumune gs Aslanlar parçalayın önünüze geleni
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Taraftarları anlamadılar!
Toplam 2
Yorum
türk istiklal marşını kim okudu acaba :D
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Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
6161 akhisara yenilir havlu atarız.alanya maçı kazamıydı yoksa gücümüz yetmediği içinmi kaybettik bugün belli olur.
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