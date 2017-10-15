Fernando'dan Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın kilit isimlerinden Fernando, Atiker Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fernando, Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.
İki farklı oyun sergilediklerini belirten Brezilyalı orta saha; "En büyük fark pas hatalarıydı. İlk yarı çok pas hatası yaptık. Rakibimiz pozisyon buldu ama çok önemli pozisyonlar değildi" değerlendirmesinde bulundu.
Derbi hakkında da görüşlerini açıklayan Fernando, "Önemli bir derbi, önemli bir maç bizi bekliyor. Gücümüzü, neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız şeyleri Fenerbahçe karşısında da tekrarlayarak kazanmak istiyoruz" dedi.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:35
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Gomis'ten Fenerbahçe sözü!
Toplam 10
Yorum
olumune gs Aslanlar parçalayın önünüze geleni
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Taraftarları anlamadılar!
Toplam 2
Yorum
türk istiklal marşını kim okudu acaba :D
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Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
6161 akhisara yenilir havlu atarız.alanya maçı kazamıydı yoksa gücümüz yetmediği içinmi kaybettik bugün belli olur.
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