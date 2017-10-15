 Denayer Aziz'i aratmadı – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Aziz'i aratmadı

    Denayer Aziz'i aratmadı
    Igor Tudor sarı kart sınırında yer alan Serdar Aziz'i Fenerbahçe derbisi öncesi riske etmezken, savunmada Maicon'un yanında Jason Denayer'e görev verdi. İlk kez 11'de başlayan Belçikalı oyuncu başarılı bir maç çıkardı. Atiker Konyaspor'un etkili ismi Fofana'ya boş alan bırakmayan , topla yaptığı ileri çıkışlarla da takımını rakip yarı alana taşıdı. Diğer stoper Maicon ve dün ön liberodan çok son adam gibi oynayan Fernando ile uyum içinde oynayan Jason tam not aldı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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