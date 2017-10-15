 Değişiklik yapmadı – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Değişiklik yapmadı

    Değişiklik yapmadı
    dün akşam Malatyaspor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'de değişiklik yapmadı. Atiker Konyaspor'da cezalı olan Ferhat ile sakat olan Hadziahmetovic ve Traore bu karşılaşmada kadroda yer almadı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:07
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