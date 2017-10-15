Cimbom 112. yılını kutladı

Galatasaray’ın 112. yılı etkinlikleri lisede devam etti. 50. yılını dolduran 13 üyeye madalya takdim edildi

G.saray 'ın 112. kuruluş yılı, gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma ile başlayan etkinlikler, G.Saray Lisesi'nde devam etti. Programa başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleriyle çeşitli branşlardan sarı-kırmızılı sporcular katıldı. Kutlamalar çevresinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara madalya verildi. Geride kalan bir yıllık dönemde kazanılan ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı yapıldı