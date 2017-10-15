 Cezadan kurtuldu – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Cezadan kurtuldu

    Cezadan kurtuldu
    Konya, Galatasaray taraftarına biletleri, son deplasman maçı fiyatına satmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılılar 14.5 TL'den biletleri alırken, Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalletin Çakıcı, "Kurallara uymasak 1 milyon Lira civarı ceza alırdık" dedi.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:06
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