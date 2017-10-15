 Böyle gitmeliyiz – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Böyle gitmeliyiz

    Böyle gitmeliyiz
    ASLAN'ın başarılı sağ beki , iyi bir maç çıkardıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Takım arkadaşlarını kutlayan Brezilyalı oyuncu, "Bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Hep böyle devam etmeliyiz. Fenerbahçe maçında en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
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