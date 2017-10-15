 Belhanda idare etti – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    idare etti

    Belhanda idare etti
    Aslan'da oyunda fazla görünmese de gollere yaptığı katkılarla dikkat çeken Younes Belhanda, Konya'da durgundu. Faslı yıldız, hücumda etkili olamazken, orta sahada zaman zaman pas alışverişleriyle atakların olgunlaşmasına katkıda bulundu.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:41
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