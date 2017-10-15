Bant Muslera’da kaldı

SARI-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan, maçlarda genelde yedek kaldığı için bandı kaleci Muslera takıyordu. Selçuk oyuna girdikten sonra da bandı koluna geçiriyordu. Ancak dün bir ilk yaşandı ve Selçuk 32'de girse de bant Uruguaylı eldivende kaldı.