 Bant Muslera’da kaldı – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Bant Muslera’da kaldı

    Bant Muslera’da kaldı
    SARI-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan, maçlarda genelde yedek kaldığı için bandı kaleci Muslera takıyordu. Selçuk oyuna girdikten sonra da bandı koluna geçiriyordu. Ancak dün bir ilk yaşandı ve Selçuk 32'de girse de bant Uruguaylı eldivende kaldı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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