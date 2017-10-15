Bakanlık el koydu

Galatasaray taraftarı, Konya maçına yoğun ilgi gösterirken tribünde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yer aldı.

Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan ve seyirci desteğinden yoksun maça çıkacak olan Konyaspor Kulübü maçı Galatasaray taraftarına da kapatmak istedi. Ancak Galatasaray Kulübü bu durumu bakanlığa taşıdı. Bakanlık da Konyaspor'un bundan önceki maçlarına deplasman taraftarının alındığını belirtip bu uygulamanın yanlış olacağını, şehirde gerekli önlemlerin alınmasını istedi ve sarı-kırmızılılar tribündeki yeri aldı.