Bafetimbi Gomis: 13 şut 9 gol!
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, dün akşam Konyaspor ağlarına attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Bafetimbi Gomis, iki haftalık suskunluğunu Konyaspor karşısında attığı iki golle bozdu. 32 yaşındaki yıldız golcü, ligdeki gol sayısını 9'a çıkartırken, gol krallığındaki iddiasını da sürdürdü.
13 ŞUT, 9 GOL
Mücadeleci oyunu ile adeta sahada basmadık yer bırakmayan ve bütün gücünü ortaya koyan Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde 13 kez isabetli şut çekti ve 9 kez topu ağlarla buluşturdu. Fransız golcü 8. hafta itibariyle, ligdeki takımlardan Konyaspor ve Akhisar'dan bir fazla, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile de eşit sayıda gol atmayı başardı.
?GOMIS: "GOLLER İÇİN ÇOK MUTLUYUM! "
Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, hem takımın kazandığı hem de attığı goller için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi için taraftarlara da mesaj gönderen Gomis, derbiyi kazanmak için takım olarak çok iyi hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: DHA
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:16
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Fırçayı bastı
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu tespit gayet doğru ve yerinde... 1 oyuncu geldi herşey değişti: NETO... Çokmu şahane oynuyor: Hayır. İleri isabetli pas atıyor sadece.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 52
Yorum
ŞEREFİYLE KARTAL Haramzade puanlarla nereye kadar beşiktaşın nizami golune ofsayt gsnin ofsaytına gol ver DÜNYA KUPASINA 4. Kez değil bu kafayla zor gideriz
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Devre arasında yollar ayrılabilir
Toplam 12
Yorum
eraycan isabet olur sezon sonu medelde gitmeli üstüne koyamazsa 2 yabancı forvet araştırılsın şimdiden afrika senegal gana gibi ucuza bulunur
Bafetimbi Gomis: 13 şut 9 gol! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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