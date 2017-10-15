Aslan'ın siyah incisi
54. dakikada topu tavana çakan Fransız, 76’da da yaptırdığı penaltıyı kullanıp 2 golle gecenin yıldızı oldu. Ligde çıktığı 8 maçta 9. golünü kaydeden Gomis krallıktaki iddiasını da sürdürdü
Gomis, attığı golle birlikte bir özelliğini daha ortaya koydu. İsabetli şutlarıyla göz dolduran Fransız, bu sezon rakip kalelere 13. isabetli şut çekti, 9'unda golü buldu.
ÇOK ÇALIŞTI
180 dakikalık suskunluğuna son veren Gomis, hafta içinde takımla çalışmalarının yanı sıra bireysel idmanlara da ağırlık vermişti.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:50
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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