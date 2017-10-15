 Aslan'ın siyah incisi – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Aslan'ın siyah incisi

    Aslan'ın siyah incisi

    54. dakikada topu tavana çakan Fransız, 76’da da yaptırdığı penaltıyı kullanıp 2 golle gecenin yıldızı oldu. Ligde çıktığı 8 maçta 9. golünü kaydeden krallıktaki iddiasını da sürdürdü

    Galatasaray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis dün gece yine işbaşındaydı. Sezona arka arkaya gollerle başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2 haftalık suskunluğunun ardından yine golünü attı. Sahada basmadık yer bırakmayan sarı-kırmızılı yıldız, 54. dakikada topla buluştuğunda tabiri caizse yırtındı, didindi; üst üste 2. şutunda ağları havalandırdı. Attığı golden sonra teknik direktör tudor'a koşan Gomis, sevincini tüm takımla paylaştı. 11 gole direkt katkı 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aslan, orta sahadan aldığı topu sürekleyerek ceza alanına girdi, üstüne de penaltı aldı. 1 dakika sonra attığı penaltıyla ligde 9. golünü kaydetti. gecenin yıldızı olurken, yine 9 golü bulunan Göztepeli Jahovic ile birlikte krallıktaki iddiasını da sürdürdü. Ligde 2 de asisti bulunan Fransız golcü karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.

    Gomis, attığı golle birlikte bir özelliğini daha ortaya koydu. İsabetli şutlarıyla göz dolduran Fransız, bu sezon rakip kalelere 13. isabetli şut çekti, 9'unda golü buldu.

    ÇOK ÇALIŞTI
    180 dakikalık suskunluğuna son veren Gomis, hafta içinde takımla çalışmalarının yanı sıra bireysel idmanlara da ağırlık vermişti.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:50
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