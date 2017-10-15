 14 yıldır yenilmiyor – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    14 yıldır yenilmiyor

    14 yıldır yenilmiyor
    G.Saray, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'a 22 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar bu 22 karşılaşmada 18 kez rakibini yenerken, 4 kez de mağlup oldu. Konyaspor, Galatasaray'ı en son 13 Eylül 2003 yılında evinde 1-0'lık skorla yendi.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    14 yıldır yenilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.