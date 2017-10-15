14 yıldır yenilmiyor

G.Saray, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'a 22 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar bu 22 karşılaşmada 18 kez rakibini yenerken, 4 kez de mağlup oldu. Konyaspor, Galatasaray'ı en son 13 Eylül 2003 yılında evinde 1-0'lık skorla yendi.