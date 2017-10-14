Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıkarak lig tarihinde bir ilk imza atarken karşılaşma öncesi bu tercihini değerlendiren Igor Tudor, "Futbolcuların pasaportuna bakmıyorum" dedi.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Saat 19:30'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek.
Mücadele öncesi ilk 11'ler açıklanırken, Sarı-kırmızılılar Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım oldu.
Karşılaşma öncesi konuşan Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, "Türk oyuncu ya da yabancı oyuncu diye bakmıyorum. Kim iyise onu oynatıyorum. Serdar'ın Milli Takım'da bir sakatlığı vardı. Çok iyi antrenman yapmadı o yüzden böyle bir tercihim oldu. Türkiye'de bütün deplasmanlar zor. Milli maç sonraları da zordur." dedi.
Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle; Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:18
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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