Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Saat 19:30'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek.

Mücadele öncesi ilk 11'ler açıklanırken, Sarı-kırmızılılar Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım oldu.



Karşılaşma öncesi konuşan Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, "Türk oyuncu ya da yabancı oyuncu diye bakmıyorum. Kim iyise onu oynatıyorum. Serdar'ın Milli Takım'da bir sakatlığı vardı. Çok iyi antrenman yapmadı o yüzden böyle bir tercihim oldu. Türkiye'de bütün deplasmanlar zor. Milli maç sonraları da zordur." dedi.

Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle; Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis