Tribünler G.Saraylıların

Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi ekibin taraftarı bu akşam stada alınmayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise mücadeleyi kendilerine ayrılan yerden izleyebilecekler. İlk 7 haftada seyirci rekorunu elinde bulunduran Cimbom'da taraftarlar misafir tribün biletlerinin tamamını satın aldı.