 Tribünler G.Saraylıların – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Tribünler G.Saraylıların

    Tribünler G.Saraylıların
    Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi ekibin taraftarı bu akşam stada alınmayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise mücadeleyi kendilerine ayrılan yerden izleyebilecekler. İlk 7 haftada seyirci rekorunu elinde bulunduran Cimbom'da taraftarlar misafir tribün biletlerinin tamamını satın aldı.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:06
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