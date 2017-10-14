 Tolga derbiye yetişsin diye bakın ne yapılıyor? – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tolga derbiye yetişsin diye bakın ne yapılıyor?

    Tolga derbiye yetişsin diye bakın ne yapılıyor?

    kulüp doktoru Yener İnce, tedavisine devam ettikleri futbolcuları 'yi, 22 Ekim'deki derbisine yetiştirmek istediklerini söyledi.

    İnce, "Bizim 'ağırlıksız ortam koşusu' dediğimiz, yani direkt olarak normal bir zeminde değil de havuz içi ya da özel bir cihazla yapılan koşu var. Tolga da bunu uyguluyor.

    Reaksiyonları gayet iyi gidiyor. Derbiye hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolga derbiye yetişsin diye bakın ne yapılıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.