Tolga derbiye yetişsin diye bakın ne yapılıyor?

İnce, "Bizim 'ağırlıksız ortam koşusu' dediğimiz, yani direkt olarak normal bir zeminde değil de havuz içi ya da özel bir cihazla yapılan koşu var. Tolga da bunu uyguluyor.



Reaksiyonları gayet iyi gidiyor. Derbiye hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.