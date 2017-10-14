Tolga derbiye yetişsin diye bakın ne yapılıyor?
Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, tedavisine devam ettikleri futbolcuları Tolga Ciğerci'yi, 22 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istediklerini söyledi.
İnce, "Bizim 'ağırlıksız ortam koşusu' dediğimiz, yani direkt olarak normal bir zeminde değil de havuz içi ya da özel bir cihazla yapılan koşu var. Tolga da bunu uyguluyor.
Reaksiyonları gayet iyi gidiyor. Derbiye hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:23
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‘Elleri titremesin!’
Toplam 3
Yorum
konya son maçlara bakınca hiçte öyle görünmüyor ayağınızı denk alın ligde 6-7 tane vasat takımla oynadınız kendinizi aslan zannetmeyin görüşücez
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Sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Aslan G.RODRIQUEZ'I UNUTMUSSUNUZ !
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Serdar müjdesi
Toplam 4
Yorum
ged 61 ne transfermiş arkadaş yaaa..brezilya dizisi gibi bitmek bilmiyor..bundan biz bittik haberler bitmiyor..vallahi kusacaz artık...
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