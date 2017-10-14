Selçuk İnan'dan taraftara mesaj!
Atiker Konyaspor maçının 32. dakikasında Gary Rodrigues'in yerine oyuna giren ve yaptığı asistle kilidi çözen isim olan Kaptan Selçuk İnan maçtan sonra önemli mesajlar verdi.
Takımdaki havanın çok iyi olduğunu söyleyen Selçuk İnan, "Sezon başından beri iyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz. İyi bir takım olduk, herkes birbirini seviyor. Mücadele ediyor. Fadakarlık yapıyor." dedi.
"TARAFTARIMIZIN CANI SAĞOLSUN"
2 hafta önce ultrAslan taraftar grubunun kendisiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamanın sorulması üzerine kaptan Selçuk, "Açıklamayla ilgili söylenecek bir şey yok canları sağolsun. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğni istiyoruz. Her zaman söylüyorum tarafarımız bizim için iyi bir itici güç. Bizler sahaya çıkınca onları sevindirmek için, şampiyon Olmak içn mücadele ediyoruz. Belki son milli maçta da oynadığım için performansımın arttığı söylenebilir. Ne kadar süre alırsam elimden geleni yapacağım." cevabını verdi.
Maçta kilidi çözen asisti yapan Selçuk, "Asisti kimin yaptığı, golü kimin attığı hiç önemli değil. Önemli olan kazanmak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:47
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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