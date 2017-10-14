Selçuk İnan'dan taraftara mesaj!

Takımdaki havanın çok iyi olduğunu söyleyen Selçuk İnan, "Sezon başından beri iyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz. İyi bir takım olduk, herkes birbirini seviyor. Mücadele ediyor. Fadakarlık yapıyor." dedi.

"TARAFTARIMIZIN CANI SAĞOLSUN"

2 hafta önce ultrAslan taraftar grubunun kendisiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamanın sorulması üzerine kaptan Selçuk, "Açıklamayla ilgili söylenecek bir şey yok canları sağolsun. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğni istiyoruz. Her zaman söylüyorum tarafarımız bizim için iyi bir itici güç. Bizler sahaya çıkınca onları sevindirmek için, şampiyon Olmak içn mücadele ediyoruz. Belki son milli maçta da oynadığım için performansımın arttığı söylenebilir. Ne kadar süre alırsam elimden geleni yapacağım." cevabını verdi.



Maçta kilidi çözen asisti yapan Selçuk, "Asisti kimin yaptığı, golü kimin attığı hiç önemli değil. Önemli olan kazanmak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.