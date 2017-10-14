 Sami Yen’e ziyaret – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Sami Yen’e ziyaret

    Sami Yen’e ziyaret
    GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek kulübün 112. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında kurucu başkan Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti. Özbek "Görevimiz kulübü en iyi şekilde temsil etmek, daha yukarılara taşımaktır" dedi. Özbek, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın da kabrine gitti.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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