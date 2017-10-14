Sami Yen’e ziyaret

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek kulübün 112. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında kurucu başkan Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti. Özbek "Görevimiz kulübü en iyi şekilde temsil etmek, daha yukarılara taşımaktır" dedi. Özbek, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın da kabrine gitti.