 Pilav tutkunu Fernando: Şampiyonluğa odaklandık – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Pilav tutkunu Fernando: Şampiyonluğa odaklandık

    Pilav tutkunu Fernando: Şampiyonluğa odaklandık
    GS TV'de 'Semtin Galatasaraylısı' programına konuk olan Fernando, Florya'da tam bir aile havası olduğunu, şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi: "Tek bir hedefe odaklanmış durumdayız; o da şampiyonluk. Bu yolda ilerliyoruz. Başkanımızın sezon başında düzenlediği tekne turu ile hep beraber öğle yemeği yedik. Bu organizasyonlar takım ruhunu daha ileri seviyeye taşıyor. Türk mutfağı inanılmaz. Pirinç pilavını çok seviyorum. İstanbul'u ailece çok sevdik. Burası mükemmel bir şehir. Gezecek çok yer var."
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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