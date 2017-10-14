Mariano: ''Türkiye çok güvenli''
31 yaşındaki sağ bek sadece 7 maç oynadıklarını belirtti. Mariano “Şimdiden şampiyonluk havası oluşturmak bizim için tehlikeli olur” dedi.
'KARAKTERLİ OYUNCULAR VAR'
Mariano şöyle konuştu: "Normalde yeni kurulan takımlarda uyum süreci belli bir zaman alır ama biz ilk haftadan itibaren en iyisini yapmaya başladık. Burada en önemli şey oyuncuların karakterleri ve tek bir hedefe odaklanmak. Hepimizin hedefi kazanmak. İyi bir takım olduk. İyi bir ekip ruhu var. Şampiyonluk için uğraşacağız."
TUDOR İYİ GİDİYOR
"Ligde lideriz. Demek ki teknik direktörümüz İgor Tudor doğru yolda, iyi gidiyor. Antrenmanların şiddetleri bazen bizi zorluyor ama şampiyon olmak, iyi şeyler yapmak istiyorsanız bu baskıyı göğüslemeniz gerek. Ben ve ailem Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyuz. Harika bir ülkede yaşıyoruz."
DERBİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
"Şu an aklımızda sadece Konyaspor maçı var. Fenerbahçe derbisinin camia için önemini biliyoruz. Ancak biz teknik heyet ve futbolcular olarak Konya maçını geçtikten sonra derbiyi düşüneceğiz. Güzel bir derbi olacak. En iyi şekilde oynayıp, istediğimiz skorla maçı tamamlayacağımıza inanıyorum. Hedefimiz camiaya bu büyük sevinci yaşatmak."
RAKİPLER ZAYIF DEĞİL
"Zirvede bulunmamızın sebebi zayıf rakiplerle oynamak değil. Saygı duyulan rakiplere karşı mücadele verdik. Bazı maçlarda sıkıntı yaşadık. Zorlu maçların ardından güzel galibiyetler aldık. Şimdi de takım olarak önümüzdeki 7 maçı bekliyoruz. Ben maçlara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Bireysel olarak performansım daha da artacak."
"MUTLU VE GÜVENDE HİSSEDİYORUM"
Mariano, Türkiye'de geçmişte yaşanan bazı terör olayları nedeniyle küçük de olsa bir korku taşıdığını ancak burada yaşamaya başladıktan sonra fikirlerinin tamamen değiştiğini anlattı.
İspanya'da oynadığı dönemde Avrupa'daki olayları ettiğini dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Bazı olumsuzluklar kulağınıza geliyor. Geçen sene bazı olaylar oldu. İster istemez küçük bir korku oluyor. Bu sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Paris'te, Belçika'da, İspanya'da, başka ülkelerde de benzer durumlar meydana geldi. Her yerde olabiliyor. Tüm ülkelerin kendine göre artıları, eksileri, zorlukları, bazı tehlikeleri olabilir. Brezilya'da da aynı şekilde. Buraya geldiğim zaman, ne kadar güvenli olduğunu gördüm. Türkiye hakkında dışarıdan bakış açım ile şu anda içinde yaşayarak edindiğim bakış açım birbirinden tamamen farklı. Kendimi inanılmaz mutlu ve güvende hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Transferi öncesinde Türkiye hakkında fazla bilgisi bulunmadığını anlatan Mariano, "Sadece İstanbul'la ilgili bilgi sahibiyim. Hem ben hem de ailem burada çok mutluyuz. İstanbul, Brezilya'da Sao Paolo'ya benziyor. Büyük bir kent. Ailece burada olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.
Galatasaray'a transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan tecrübeli futbolcu, özellikle sarı-kırmızılı eski oyuncu ve antrenör Claudio Taffarel'in verdiği olumlu bilgilerin kararında etkili olduğunu sözlerine ekledi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:02
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‘Elleri titremesin!’
Toplam 3
Yorum
konya son maçlara bakınca hiçte öyle görünmüyor ayağınızı denk alın ligde 6-7 tane vasat takımla oynadınız kendinizi aslan zannetmeyin görüşücez
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Sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Aslan G.RODRIQUEZ'I UNUTMUSSUNUZ !
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Serdar müjdesi
Toplam 4
Yorum
ged 61 ne transfermiş arkadaş yaaa..brezilya dizisi gibi bitmek bilmiyor..bundan biz bittik haberler bitmiyor..vallahi kusacaz artık...
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