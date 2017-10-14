Hindistan pazarında!

HİNDİSTAN basını, G.Saray'ın FIFA U17 Dünya Kupası'nda forma giyen Hintli oyuncular Moirangthem ve Thatal'la ilgilendiğini yazdı. Sarı-kırmızılı scoutların, Moirangthem'i Gana maçında izledikleri ve performansından etkilendikleri belirtildi. G.Saray'ın Gana'dan da bazı genç oyuncuları takip ettiği kaydedildi.