 Hindistan pazarında! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hindistan pazarında!

    Hindistan pazarında!
    HİNDİSTAN basını, G.Saray'ın FIFA U17 Dünya Kupası'nda forma giyen Hintli oyuncular Moirangthem ve Thatal'la ilgilendiğini yazdı. Sarı-kırmızılı scoutların, Moirangthem'i Gana maçında izledikleri ve performansından etkilendikleri belirtildi. G.Saray'ın Gana'dan da bazı genç oyuncuları takip ettiği kaydedildi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hindistan pazarında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.