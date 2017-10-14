Gomis'ten Fenerbahçe sözü!
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşü sorulan Gomis, "Fenerbahçe maçı büyük bir maç olacak. Fenerbahçe de büyük bir takım, bu nedenle onlara saygı duyuyoruz. Taraftarımızın desteği olacak. Bütün hafta bu maç hazırlanacağız ve maça çıkacağız" açıklamasını yaptı.
Fransız yıldız Gomis "Beşiktaş'ın kaybetmesinin ardından kazandık ve farkı 8 puana çıkardık. Şimdi haftaya Fenerbahçe galibiyetini taraftarlarımıza armağan edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:23
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 12
Yorum
hasan sağ köşede bie futbolcu yokmu ?
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Erman Toroğlu'ndan flaş Selçuk İnan yorumu
Toplam 8
Yorum
GS78 Prof.Dr. Erman Toroglu konusdu.......
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Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde bir ilk!
Toplam 9
Yorum
analizci demirörenin arkasında duranlara sesleniyorum , bu tablo dan az milli duygusu olan rahatsız olur siz daha ne zaman rahatsız olacaksınız..
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