Galatasaraylı Linnes taraftarlarla buluştu
Süper Lig'de bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç öncesinde Martin Linnes, Konya Kentplaza GSStore'da Sarı-Kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.
Norveçli futbolcu burada yeni sezon formalarını ve lisanslı ürünleri imzaladı.
İmza gününde açıklamalarda bulunan Linnes, "Birçok kişi burada. Onlara teşekkür ediyorum. Bizler için taraftarlarımız çok önemli. Göstereceğimiz performans için bu çok önemli. Onlarla bu kadar yakın mesafeden tanışabilmek benim için çok önemli. Konya'ya saygımız var. Çok iyi bir kadromuz var. Ligin lideriyiz. En iyi şekilde performansımızı gösterdiğimiz zaman, yüzde yüzümüzü gösterirsek kazanırız diye düşünüyorum" diye konuştu.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:40
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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