Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu tarihe geçecek
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta Serdar Aziz'i riske etmesi beklenmeyen Igor Tudor, 11 seçimiyle bir anlamda tarih yazacak.
Ancak, sarı kırmızılılar bu akşam bir anlamda tarih yazacak. Büyük ihtimalle Galatasaray, rakibi karşısında sahada 11 yabancı oyuncuyla boy gösterecek.
3 sarı kartı olan Serdar Aziz'i, Fenerbahçe derbisini düşünerek riske etmeyi düşünmeyen Teknik Direktör Igor Tudor henüz kesin kararını vermese de maça çok yüksek olasılıkla Denayer ile başlayacak.
Konya karşısında Serdar Aziz eğer oynar ve sarı kart görürse cezalı duruma düşüp, Fenerbahçe derbisinde tribüne çıkacak. Bu nedenle Tudor kara kara düşünüyor.
İşte, Galatasaray'ın bu akşam sahaya çıkması muhtemel 11'i...
Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:48
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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