 Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu tarihe geçecek – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    'ın kadrosu tarihe geçecek

    Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu tarihe geçecek

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker ile oynayacağı maçta Serdar Aziz'i riske etmesi beklenmeyen Igor , 11 seçimiyle bir anlamda tarih yazacak.

    Süper Lig'e muhteşem bir giriş yapan ve liderlik koltuğunda oturan , bu akşam Konya deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı kırmızılıların, haftaya evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi kayba tahammülü yok...

    Ancak, sarı kırmızılılar bu akşam bir anlamda tarih yazacak. Büyük ihtimalle Galatasaray, rakibi karşısında sahada 11 yabancı oyuncuyla boy gösterecek.

    3 sarı kartı olan Serdar Aziz'i, Fenerbahçe derbisini düşünerek riske etmeyi düşünmeyen Teknik Direktör Igor henüz kesin kararını vermese de maça çok yüksek olasılıkla Denayer ile başlayacak.

    Konya karşısında Serdar Aziz eğer oynar ve sarı kart görürse cezalı duruma düşüp, Fenerbahçe derbisinde tribüne çıkacak. Bu nedenle Tudor kara kara düşünüyor.

    İşte, Galatasaray'ın bu akşam sahaya çıkması muhtemel 11'i...

    Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:48
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