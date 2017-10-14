Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Konya karşısında ilk 11'i

Kalede Muslera, Sağ bek Mariano, Defans ikilisinde Maicon ve Denayer, Sol bek Latovlevici, Orta ikilide Ndiaye ve Fernando onların önünde Belhanda, Sağ'da Feghouli, Sol'da Rodrigues, Forvet'te ise Gomis sahada olucak