 Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
    Galatasaray'ın Konya karşısında ilk 11'i
    Kalede Muslera, Sağ bek Mariano, Defans ikilisinde Maicon ve Denayer, Sol bek Latovlevici, Orta ikilide Ndiaye ve Fernando onların önünde Belhanda, Sağ'da Feghouli, Sol'da Rodrigues, Forvet'te ise Gomis sahada olucak
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.