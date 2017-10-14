Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde bir ilk!
Galatasaray, Konya deplasmanında sahaya 11 yabancıyla çıkarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor.
İŞTE GALATASARAY'IN KONYA KARŞISINDAKİ 11'İ
Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:22
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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