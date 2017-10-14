 Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde bir ilk! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    'dan Türk futbol tarihinde bir ilk!

    Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde bir ilk!

    , Konya deplasmanında sahaya 11 yabancıyla çıkarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor.

    Süper Lig'in 8. haftasında , Atiker Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Lider Galatasaray'ın Konya'da sahaya hangi 11'le çıkacağı belli oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ideal kadroda değişikliğe gitti ve 11'de Serdar Aziz yerine Jason Denayer'e görev verdi. Böylece Galatasaray sahaya 11 yabancıyla çıkacak . Süper Lig'de bir takımın maça 11 yabancı futbolcuyla başlayacak olması ise Türk futbol tarihinde bir ilkin yaşanmasına yol açacak.

    İŞTE GALATASARAY'IN KONYA KARŞISINDAKİ 11'İ

    Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:22
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