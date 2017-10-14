Galatasaray 8'de 7 yaptı!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda seyircisiz maçta Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Bafetimbi Gomis attığı 2 golle gecenin yıldızı oldu.



KONYA'DA SESSİZLİĞİ GOMİS BOZDU!

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galatasaray, 54. dakikada Bafetimbi Gomis ile 1-0 öne geçti. Selçuk İnan'ın savunma arkasına havadan harika pasına hareketlenen Gomis'in karşı karşıya pozisyondaki ilk şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi. Dönen topta Younes Belhanda'nın penaltı noktasından vuruşunda fakat savunmaya çarpan top Bafetimbi Gomis'in önüne düştü. Sol çaprazdan sol ayağıyla çok sert vuran Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi.





GOMİS'TEN DUBLE!

Bafetimbi Gomis, 77'de kendi çabasıyla kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek sarı-kırmızılıları 2-0 öne geçirdi. Orta sahada müthiş mücadelesi sonucu çalımlarla ceza sahasına giren Gomis önce Filipovic'i sonra da Ali Turan'ı geçtikten sonra düşürüldü. Takımın 1. penaltıcısı Selçuk İnan'ın sahada olmasına rağmen ropun başına Gomis geçti ve Fransız yıldız penaltı vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı!

GOMİS KRALLIKTA JAHOVİC'İ YAKALADI!

Sarı-kırmızılı formayla lige muhteşem bir başlangıç yapan Gomis, ilk 8 hafta sonunda 11 gole direkt katkı yaptı. 2 asisti bulunan Gomis, Süper Lig'deki 9. golünü attı ve Göztepeli Jahovic'le gol krallığında zirveyi paylaştı!

DERBİYE NAMAĞLUP GİDİYOR!

Sahadan 2-0 galip ayrılan Galatasaray, 8. hafta sonunda 22 puanla yenilgisiz olarak liderliğini sürdürdü. Gelecek hafta sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını 11'ye çıkarttı. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'la puan farkını ise 8'e çıkardı.