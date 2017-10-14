Erman Toroğlu'ndan flaş Selçuk İnan yorumu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarısı 0-0 biten Atiker Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı. İşte Toroğlu'nun yorumları...



"SAHADA 11 YABANCI KULÜBEDE 9 TÜRK"

"Feghouli'nin şutu dışında hiçbir şey yok koca 45 dakikada. G.Saray 11 yabancıyla çıktı. Federasyon başkanı ne dedi, "Yabancı sayısı fazla kulübedeki yabancıyı azaltalım". Bugün sahada 11 yabancı, kulübede 9 yerli artı bir yabancı var. Yedekteki tek yabancı, yedek kaleci Carasco.



"TUDOR DİYET ÖDÜYOR"

Şimdi G.Saray teknik direktörünü yerlere göklere sığdıramayanlar var, eleştirenler de. Benim bazı arkadaşlarım adana kebabın yanına, çiğ köfteyi söyleyip 2 de lahmacun yiyorlar. Acılı ezme üzerine bir de tatlı geliyor sonunda garsonu çağrıyorlar bana bir diyet kola getir diyorlar. Yiyor, yiyor, diyet kola içsen ne olur içmesen ne olur."Bugün Galatasaray teknik direktörü diyet ödüyor!







"SELÇUK İÇİN TAKIM ÇIKARMIŞ"

Sezon başında Tudor'un koltuğu sallanırken Selçuk İnan teknik direktörün kalmasından yana tavrını koydu. Tudor kalsın dedi fakat seyirci bir türlü selçukla barışmadı kaptanlık bandı olayı falan... Tudor Selçuk'u içerideki maçlarda taraftar korkusundan sokamıyor. Tudor baktı seyircisiz maç, bundan güzel bir fırsat olmaz dedi ve takımın en garibanı Rodriguez'i çıkartıp Selçuk'u aldı. Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü? Sakatlık yok... Tudor bu maça çıkarken Konya'yı yenip maçı kazanıyım değil, Selçuk'u kazanayım diye çıkmış. Selçuk için bir takım çıkardı. Tudor iyi giden takımı bozdu."

"FABRİKA AYARLARIYLA OYNANMIŞ"

"G.Saray çıksa oynasa da gözümüzün pası silinse diyorduk. Bu G.Saray o G.Saray değil. Fabrika ayarlarıyla oynanmış gibi. Şuana kadar sahada ne yaptığını bilen, ikili mücadelelerde pozisyonlara hakim olan takım taraf değil Konyaspor. Tudor maçı değil, Selçuk'u kazanmaya oynadı şimdi göreceğiz. Selçuk'u kazanacak mı, kaybedecek mi? Diyet ödemek böyle bir şeydir. Diyeti hiç sevmem çok sahtekarca bir olay. Normalini yapacaksın her şeyin."

"3'LÜ DEFANS OYNAMAK ZOR"

G.Saray 3'lü defans deniyor ama üçlü çok zor bir olay. Günümüzde 4'ten başka dönemezsin. Bizim zamanımızda da böyleydi. 3'lü defans oynadığım için söylüyorum bunun derdini biliyorum. Bu üçlü hem süratli hem çabuk olacak. Sürat ve çabukluk farklı şeyler. Bir oyuncu çabuktur ama süratlı değildir. Dünyada kaç tane süratli ve çabuk defans oyuncusu var ki. Zaten olsa Türkiye'de oynamaz. Dün Beşiktaş'ın defansını gördük.