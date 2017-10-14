Dilmen övgü yağdırdı!
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle biten maçın ardından şöyle konuştu:
Galatasaray'ın Beşiktaş'ın 8 puan önünde, maç eksiği olan Fenerbahçe'nin 11 puan önünde Konya'dan döneceğini hayal edemezdik. Galatasaray puanları toplarken iniş çıkış yaşasa da maçları genelde hak eden takım görüntüsü verdi.Oyuncular pozisyonlarını o kadar ezberledi ki.. İzlerken Fernando dışında orta sahadaki oyuncuların nerede oynadığı anlaşılmıyor. Galatasaray'ın attığı ilk gol bana göre ofsayt. Bu gol tipik bir Selçuk-Burak Yılmaz golü. Penaltı pozisyonu ise %50 penaltı, %50 değil denecektir ama bence penaltı. Konya takımının Galatasaray'a ve Tudor'a vermesi gereken mesajlar var. Son bölümde ceza alanı çevresinde rahat top yaptı Konyaspor. Gomis iki hafta ara verdim diye uyku falan uyumamış gibi. Özel hoca falan tutmuş tabii. Doğduğu günden beri gol atan adamın iki hafta mola vermiş olması sonrası yaşadığı gol atma arzusu arkadaşlarını da etkilemiş demek ki penaltıyı direk ona verdiler. Galatasaray'ın en kilit oyuncusu Fernando...
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 12
Yorum
hasan sağ köşede bie futbolcu yokmu ?
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Erman Toroğlu'ndan flaş Selçuk İnan yorumu
Toplam 8
Yorum
GS78 Prof.Dr. Erman Toroglu konusdu.......
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Galatasaray'dan Türk futbol tarihinde bir ilk!
Toplam 9
Yorum
analizci demirörenin arkasında duranlara sesleniyorum , bu tablo dan az milli duygusu olan rahatsız olur siz daha ne zaman rahatsız olacaksınız..
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