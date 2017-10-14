Biz dersimizi aldık hocam

Ligdeki tek puan kaybını milli ara sonrası Antalya’da yaptıklarını unutmayan sarıkırmızılı oyuncular, dikkatli olmalarını söyleyen Hırvat teknik adama galibiyet sözü verdi

Lider Galatasaray perşembe günü milli takımdan dönen oyuncularına tamamen kavuştu. Tolga Ciğerci dışında iki gün tam kadro idman yapan sarı-kırmızılılar, dün akşam Florya'da taktik çalıştı ve Konya'nın yolunu tuttu. Ligdeki tek puan kaybını milli ara sonrası Antalya'da yaptıklarını unutmayan futbolcular, teknik direktör Tudor'a Konya'da dikkatli olacaklarının sözünü vererek, "Antalya'da hazırlıksız yakalanmıştık. Dersimizi aldık. Konya'yı analiz ettik. Galibiyetten kuşkumuz yok" mesajını gönderdi.



TUDOR KAZANAN KADROYU BOZMUYOR

Bu arada sezon başından bu yana kadrosunu bozmayan Tudor, Konya deplasmanında sürpriz yapmayacak. Hırvat hocanın 3-2 kazandıkları Karabük maçındaki 11'i sahaya süreceği öğrenildi. Kanatlarda Feghouli ve Rodrigues'i kullanacak Tudor, sol bekte yine Linnes'i tercih edecek.

