Biz dersimizi aldık hocam
Ligdeki tek puan kaybını milli ara sonrası Antalya’da yaptıklarını unutmayan sarıkırmızılı oyuncular, dikkatli olmalarını söyleyen Hırvat teknik adama galibiyet sözü verdi
TUDOR KAZANAN KADROYU BOZMUYOR
Bu arada sezon başından bu yana kadrosunu bozmayan Tudor, Konya deplasmanında sürpriz yapmayacak. Hırvat hocanın 3-2 kazandıkları Karabük maçındaki 11'i sahaya süreceği öğrenildi. Kanatlarda Feghouli ve Rodrigues'i kullanacak Tudor, sol bekte yine Linnes'i tercih edecek.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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