Atiker Konyaspor - Galatasaray (CANLI)
Süper Lig’de 7 maçta 19 puanla zirvede yer alan Tudor’un öğrencileri müthiş seriyi sürdürmek istiyor. Hedef, kazanıp haftaya oynanacak F.Bahçe derbisine moralli ve avantajlı çıkmak
Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, bugün Atiker Konyaspor'a konuk olacak... Geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Galatasaray, ligde geçen sezondan bu yana çıktığı son 11 mücadelede mağlubiyet yaşamadı (10 galibiyet, 1 beraberlik)... Aslan'da Tolga Ciğerci dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Konyaspor'da Ferhat Öztorun sarı kart cezalısı. Abdou Traore ve Amir Hadziahmetovic ise sakat.
Galatasaray'ın Konya karşısında ilk 11'i
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis
Atiker Konyaspor'un ilk 11'İ
Serkan, Skubic, Filipovic, Ali Turan, Ömer Ali, Jonsson, Musa Araz, Fofana, Mehdi, Milosevic, Patrick Eze.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:40
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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