 Atiker Konyaspor - Galatasaray (CANLI) – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Atiker Konyaspor - Galatasaray (CANLI)

    Atiker Konyaspor - Galatasaray (CANLI)

    Süper Lig’de 7 maçta 19 puanla zirvede yer alan Tudor’un öğrencileri müthiş seriyi sürdürmek istiyor. Hedef, kazanıp haftaya oynanacak F.Bahçe derbisine moralli ve avantajlı çıkmak

    Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, bugün Atiker Konyaspor'a konuk olacak... Geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Galatasaray, ligde geçen sezondan bu yana çıktığı son 11 mücadelede mağlubiyet yaşamadı (10 galibiyet, 1 beraberlik)... Aslan'da Tolga Ciğerci dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Konyaspor'da Ferhat Öztorun sarı kart cezalısı. Abdou Traore ve Amir Hadziahmetovic ise sakat.


    Galatasaray'ın Konya karşısında ilk 11'i
    Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis

    Atiker Konyaspor'un ilk 11'İ
    Serkan, Skubic, Filipovic, Ali Turan, Ömer Ali, Jonsson, Musa Araz, Fofana, Mehdi, Milosevic, Patrick Eze.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:40
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