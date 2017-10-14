Atiker Konyaspor - Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, bugün Atiker Konyaspor'a konuk olacak... Geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Galatasaray, ligde geçen sezondan bu yana çıktığı son 11 mücadelede mağlubiyet yaşamadı (10 galibiyet, 1 beraberlik)... Aslan'da Tolga Ciğerci dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Konyaspor'da Ferhat Öztorun sarı kart cezalısı. Abdou Traore ve Amir Hadziahmetovic ise sakat.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis

Atiker Konyaspor'un ilk 11'İ

Serkan, Skubic, Filipovic, Ali Turan, Ömer Ali, Jonsson, Musa Araz, Fofana, Mehdi, Milosevic, Patrick Eze.



