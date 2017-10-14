Aslan ava çıktı
Süper Lig’de 7 maçta 19 puanla zirvede yer alan Tudor’un öğrencileri müthiş seriyi sürdürmek istiyor. Hedef, kazanıp haftaya oynanacak F.Bahçe derbisine moralli ve avantajlı çıkmak
SERDAR AZİZ CEZA SINIRINDA
CİMBOM'DA 3 sarı kartı bulunan Serdar Aziz bu akşam da oynayıp sarı kart görürse Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Tudor'un tecrübeli oyuncuyu bu nedenle dinlendirebileceği belirtiliyor. Bu takdirde stoperde Maicon'a Jason Denayer eşlik edecek. Sol bekte ise milli maçlar nedeniyle yorgun olan Martin Linnes'in yerine Latovlevici formaya daha yakın.
KAZANAN TAKIMLA DEVAM
HIRVAT çalıştırıcı onun dışında ilk 11'de değişiklik planlamıyor. Kalede Muslera, savunmada Mariano, Maicon olacak. Orta sahada Ndiaye ve Fernando ön liberodalar. Rodrigues, Feghouli, Belhanda üçlüsü ise hücum hattını oluşturacak. Forvette Gomis yer alacak.
Savaş ÇORLU
14 yıldır yenilmiyor
İKİ takım arasında ligde yapılan 32 maçın 25'ini Galatasaray kazandı. Sadece 2 kez gülebilen Konyaspor tam 14 yıldır (21 maç) galip gelemiyor. Son 10 maçın 8'ini kazanan Cimbom, geçen sezon deplasmanda 1-0, Seyrantepe'de ise 2-1'lik skorlarla üç puanı almıştı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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