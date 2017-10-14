 Aslan ava çıktı – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Aslan ava çıktı

    Aslan ava çıktı

    Süper Lig’de 7 maçta 19 puanla zirvede yer alan Tudor’un öğrencileri müthiş seriyi sürdürmek istiyor. Hedef, kazanıp haftaya oynanacak F.Bahçe derbisine moralli ve avantajlı çıkmak

    SÜPER Lig'in namağlup lideri , bugün Atiker Konyaspor'a konuk olacak... Geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Galatasaray, ligde geçen sezondan bu yana çıktığı son 11 mücadelede mağlubiyet yaşamadı (10 galibiyet, 1 beraberlik)... Aslan'da Tolga Ciğerci dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Konyaspor'da Ferhat Öztorun sarı kart cezalısı. Abdou Traore ve Amir Hadziahmetovic ise sakat.

    SERDAR AZİZ CEZA SINIRINDA
    CİMBOM'DA 3 sarı kartı bulunan Serdar Aziz bu akşam da oynayıp sarı kart görürse Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Tudor'un tecrübeli oyuncuyu bu nedenle dinlendirebileceği belirtiliyor. Bu takdirde stoperde Maicon'a Jason Denayer eşlik edecek. Sol bekte ise milli maçlar nedeniyle yorgun olan Martin Linnes'in yerine Latovlevici formaya daha yakın.

    KAZANAN TAKIMLA DEVAM
    HIRVAT çalıştırıcı onun dışında ilk 11'de değişiklik planlamıyor. Kalede Muslera, savunmada Mariano, Maicon olacak. Orta sahada Ndiaye ve Fernando ön liberodalar. Rodrigues, Feghouli, Belhanda üçlüsü ise hücum hattını oluşturacak. Forvette Gomis yer alacak.

    Savaş ÇORLU

    14 yıldır yenilmiyor
    İKİ takım arasında ligde yapılan 32 maçın 25'ini Galatasaray kazandı. Sadece 2 kez gülebilen Konyaspor tam 14 yıldır (21 maç) galip gelemiyor. Son 10 maçın 8'ini kazanan Cimbom, geçen sezon deplasmanda 1-0, Seyrantepe'de ise 2-1'lik skorlarla üç puanı almıştı.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan ava çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.