Zenit kabul etmedi
Portekiz'in Record gazetesi, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Neto'ya transfer döneminde önce Valencia ardından da Galatasaray'ın teklif yaptığını iddia etti. İki teklifin de Zenit tarafından reddedildiği daha sonra Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncuyu kiraladığı iddia edildi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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