 Zenit kabul etmedi – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Zenit kabul etmedi

    Zenit kabul etmedi
    Portekiz'in Record gazetesi, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 'ya transfer döneminde önce Valencia ardından da Galatasaray'ın teklif yaptığını iddia etti. İki teklifin de Zenit tarafından reddedildiği daha sonra Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncuyu kiraladığı iddia edildi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zenit kabul etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.