 Yankaya atandı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Yankaya atandı

    Yankaya atandı
    Galatasaray, Cumartesi 19.30'da Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki müsabakada Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalacak.

    5 kez yenildi
    Özgür Yankaya, Galatasaray'ın bugüne kadar 17 müsabakasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:06
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