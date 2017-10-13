Yankaya atandı

Galatasaray, Cumartesi 19.30'da Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki müsabakada Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalacak.



5 kez yenildi

Özgür Yankaya, Galatasaray'ın bugüne kadar 17 müsabakasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu.