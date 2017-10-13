Tudor'dan kesin talimat
Konyaspor’un güçlü ve zayıf yönlerini analiz eden ve oyuncularıyla paylaşan Tudor, özellikle Skubic’e dikkat edilmesini emretti
GALATASARAY, milli aranın ardından ligde kaldığı yerden devam etmek istiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Aslan tek beraberliğini milli maç sonrası Antalya deplasmanında almıştı. İgor Tudor bu sefer kontrolü tamamen eline aldı. Galibiyet isteyen Hırvat çalıştırıcı "Antalyaspor maçı bizim için önemli bir örnek... Konyaspor karşısında tam konsantrasyon istiyorum" diyerek futbolcularına uyarılarda bulunmaya başladı.
SAVUNMASI GÜÇLÜ
Atiker Konya'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz eden genç teknik direktör, bunları oyuncularıyla paylaştı. Milli futbolcuların dönmesiyle birlikte tam takım çalışan Galatasaray'da Tudor, Konyaspor'un özellikle sağ kanatta Skubic ile tehlikeli ataklar yaptığını oyuncularına iletti. Başarılı hoca bu kanattaki futbolcularından Skubic'i bir an bile olsun gözden kaçırmamalarını emretti. Konya'nın takım halinde savunma yapabilen ekiplerden biri olduğunu da belirten İgor Tudor rakibi açacak detayları futbolcularına aktardı.
DERBİYİ UNUTUN!
İgor Tudor, Konyaspor maçı bitene kadar Fenerbahçe derbisinin konuşulmasını yasakladı. Kaptan Selçuk ve Muslera ile de bir konuşma yapan başarılı çalıştırıcı, "Konyaspor maçı geçene kadar derbinin konuşulmasını istemiyorum. Sadece Konya maçına konsantre olalım. Pazartesinden itibaren hep birlikte derbiye odaklanacağız" dedi.
SAVUNMASI GÜÇLÜ
Atiker Konya'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz eden genç teknik direktör, bunları oyuncularıyla paylaştı. Milli futbolcuların dönmesiyle birlikte tam takım çalışan Galatasaray'da Tudor, Konyaspor'un özellikle sağ kanatta Skubic ile tehlikeli ataklar yaptığını oyuncularına iletti. Başarılı hoca bu kanattaki futbolcularından Skubic'i bir an bile olsun gözden kaçırmamalarını emretti. Konya'nın takım halinde savunma yapabilen ekiplerden biri olduğunu da belirten İgor Tudor rakibi açacak detayları futbolcularına aktardı.
DERBİYİ UNUTUN!
İgor Tudor, Konyaspor maçı bitene kadar Fenerbahçe derbisinin konuşulmasını yasakladı. Kaptan Selçuk ve Muslera ile de bir konuşma yapan başarılı çalıştırıcı, "Konyaspor maçı geçene kadar derbinin konuşulmasını istemiyorum. Sadece Konya maçına konsantre olalım. Pazartesinden itibaren hep birlikte derbiye odaklanacağız" dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
-
İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
-
Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
Tudor'dan kesin talimat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.