 Tudor'dan kesin talimat – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Tudor'dan kesin talimat

    Tudor'dan kesin talimat

    Konyaspor’un güçlü ve zayıf yönlerini analiz eden ve oyuncularıyla paylaşan Tudor, özellikle Skubic’e dikkat edilmesini emretti

    GALATASARAY, milli aranın ardından ligde kaldığı yerden devam etmek istiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Aslan tek beraberliğini milli maç sonrası Antalya deplasmanında almıştı. İgor Tudor bu sefer kontrolü tamamen eline aldı. Galibiyet isteyen Hırvat çalıştırıcı "Antalyaspor maçı bizim için önemli bir örnek... Konyaspor karşısında tam konsantrasyon istiyorum" diyerek futbolcularına uyarılarda bulunmaya başladı.

    SAVUNMASI GÜÇLÜ
    Atiker Konya'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz eden genç teknik direktör, bunları oyuncularıyla paylaştı. Milli futbolcuların dönmesiyle birlikte tam takım çalışan 'da Tudor, Konyaspor'un özellikle sağ kanatta Skubic ile tehlikeli ataklar yaptığını oyuncularına iletti. Başarılı hoca bu kanattaki futbolcularından Skubic'i bir an bile olsun gözden kaçırmamalarını emretti. Konya'nın takım halinde savunma yapabilen ekiplerden biri olduğunu da belirten İgor Tudor rakibi açacak detayları futbolcularına aktardı.

    DERBİYİ UNUTUN!
    İgor Tudor, Konyaspor maçı bitene kadar Fenerbahçe derbisinin konuşulmasını yasakladı. Kaptan Selçuk ve Muslera ile de bir konuşma yapan başarılı çalıştırıcı, "Konyaspor maçı geçene kadar derbinin konuşulmasını istemiyorum. Sadece Konya maçına konsantre olalım. Pazartesinden itibaren hep birlikte derbiye odaklanacağız" dedi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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