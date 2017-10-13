Tudor çareyi buldu
Geçen yıl, lige verilen aralar sonrası çıktığı 6 maçta 11 puan kaybeden Galatasaray’da idman saatleri Tudor tarafından değiştirildi.
Bu sezon 19 puanla liderlik koltuğunda olan G.Saray, çıktığı 7 maçta tek puan kaybını milli ara sonrası Antalya'da yaşadı. Hırvat hoca; puan kaybını takımın beraber idman yapamamasına bağladı, dün yapılan ve bugün yapılacak olan antrenmanları milli takımlardan dönen oyuncuların katılması için akşam saatine çekti.
Serdar'a uyarı geldi
G.Saray Teknik Direktörü İgor Tudor, F.Bahçe derbisi öncesi Serdar Aziz'i odaya çekti... Tudor, sarı kart sınırında bulunan oyuncusuna, "Konyaspor maçında dikkatli olmanı istiyorum" dedi.
SABAH
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:52
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 3
Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 58
Yorum
BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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G.Saray'a genç yetenek!
Toplam 18
Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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